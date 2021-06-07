4 yaşındaki kızı ile kaldırımda yürürken minibüs çarpan kadın, yaşamını yitirdi
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4 yaşındaki kızı ile kaldırımda yürürken minibüs çarpan kadın, yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı 31 yaşındaki anne hayatını kaybetti, bebek arabasındaki 4 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kayseri'de Y.S'nin kullandığı 35 DOJ 21 plakalı minibüs, Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen E.Y. ile bebek arabasındaki kızı İ.Y'ye çarptı.

GENÇ KADIN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralanan anne ve kızı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Anne E.Y, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, İ.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Y.S. gözaltına alındı.

4 yaşındaki kızı ile kaldırımda yürürken minibüs çarpan kadın, yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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Haber Yorumları (2)
HAYDAR : Ehliyeti bakkaldan Alir gibi verirlerse sonuc ortada. Aksam Aksam 2 aileyide perisan ettin. Pislik
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HASAN KARA: Allah rahmet eylesin. Bunun adı ölüme sebebiyet vermek değil. ÖLDÜRMEK. Hangi hakla 4 yaşındaki bir çocuğu annesiz bırakıyorsun. Olay yerinde hızlı gidiyor diyen adama da dikleniyorlar utanmadan...
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