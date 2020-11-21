Kayseri'de 36 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
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Kayseri'de 36 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

21.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 21.11.2020 20:02
Kayseri'de 36 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

Kayseri'de 36 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu.

Kayseri'de 36 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Ferruha Güpgüp Caddesi'nde yaşayan İ.K'den (36) haber alamayan yakınları eve gitti. İ.K'yi hareketsiz halde bulan yakınları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.K'nin cesedi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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