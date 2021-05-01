Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
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Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 YE 119 plakalı Audi marka otomobil ile 06 CEA 432 plakalı Renault marka araç çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Kısıtlamada 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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