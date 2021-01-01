Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı
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Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı

01.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:41

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mezarlıkta pompalı tüfeklerle havaya ateş açan iki çocuk polis ekiplerini harekete geçirdi. Mezarlığın içerisinde tüfeklerle birlikte yakalanan iki çocuğun yan yana gelince gülmeleri ve "Hangi kanalda çıkacak" demeleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Seyitgazi Mahallesi'nde bulunan Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, mezarlığın içerisinde el fenerleri ile arama yaptı. İlk olarak tüfeklerle birlikte yakalanan Y.S. (16) gözaltına alınırken, B.Ç. de (16) mezarlığın içerisinde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

BİRBİRLERİNİ GÖRÜNCE GÜLMEYE BAŞLADILAR

Yakalandıktan sonra bir araya getirilen şahıslar, birbirlerini görünce gülmeye başladı. Polis ekipleri tüfeklere el koyarken, şahıslarda kendilerini görüntüleyen muhabirlere, "Hangi kanalda çıkacak" diye sordu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı
Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı
Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı
Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı
Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı
Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

Haber Yorumları (1)
.....: Market çarşı pazar tüm kalabalık ortamlar 65 yaş üstü ve 20 yaş altıyla dolu!Denetlemiyorsunuzki!
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