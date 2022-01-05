Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otomobil içerisinde 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otomobil içerisinde 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışması sonucunda; Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu madde sevk edilen araç tespit edildi. Malatya yol uygulamasında durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmından ve konsol kısmından 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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