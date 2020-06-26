KAYSERİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen liseli Ahmet: Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum
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KAYSERİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen liseli Ahmet: Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen liseli Ahmet: Kendisi ile görüşmekten mutlu oldumCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile bugün telekonferans yöntemiyle görüşen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza okulumuz hakkında bilgi verdim.

26.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen liseli Ahmet: Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile bugün telekonferans yöntemiyle görüşen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza okulumuz hakkında bilgi verdim. Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum. Biraz heyecanlandım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans yöntemi ile görüşen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, yaşadığı anları anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu soruyu anlatan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızla 7 öğrenci olarak video konferans yöntemiyle görüştük. Görüşmemizin hususu 'İmam Hatip Liselerine fazla değer verdiğiniz ve meslek liselerine daha az değer verdiğiniz' şeklinde 'biz meslek liselilerine sahip çıkmanızı istiyoruz' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızda 'biz hiçbirinizi ayırt etmiyoruz. Hepinizi çocuğum gibi seviyorum. Herhangi bir ayırım yok, hepiniz benim için eşitsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü sırada yaşadığı duyguyu anlatan Ahmet Can Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza okulumuz hakkında bilgi verdim. Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum. Biraz heyecanlandım. Okulumuzda daha önceden temizlik ürünleri üretiyorduk. Pandeminin başlaması ile birlikte dezenfektan ve kolonya ürettik. Ürettiğimiz dezenfektanların farklı şehirlere gittiğini söyledim. Cumhurbaşkanımız da bana ve okulumuza teşekkür etti. Kendisi benimle gurur duyduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

KAYSERİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen liseli Ahmet: Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum

Kaynak: DHA

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