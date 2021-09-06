Kayseri Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahalle yollarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.