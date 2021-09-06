Kayseri Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahalle yollarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahalle yollarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan, Sarıoğlan, Develi, Hacılar ve Bünyan ilçelerindeki 7 ayrı kırsal bölgede yol çalışmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahalle yollarında yürütülen çalışmalarda, Kocasinan ilçesi Saraycık-Doruklu, Sarıoğlan ilçesi Kaleköy-Karaözü, Develi ilçesi Kale-Yaylacı, Kocasinan ilçesi Güneşli-Kızık arası yollara 2. kat sathi kaplama gerçekleştirilirken, Hacılar ilçe merkezinde oto korkuluk, Develi ilçesi Gömedi Mahallesi yol geçişine baks atılması ve Bünyan ilçesi Akçatı-Emirören mahalleleri arası yola kar direği dikildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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