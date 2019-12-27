Kaynaşlı'da yatılı kız Kuran kursu binasının temeli atıldı

27.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:02

Kaynaşlı ilçesinde inşa edilecek yatılı kız Kuran kursu için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Hayırsever Ahmet Dertli tarafından Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlanan arsaya yapılması planlanan kursun inşaatı için Vali Zülkif Dağlı, İl Müftüsü Hüseyin Can, Kaymakam Cemal Demiryürek, Belediye Başkanı Birol Şahin ve vatandaşların katılımıyla temel atma merasimi düzenlendi.

Kuran tilavetiyle başlayan program, Vali Dağlı'nın konuşmasıyla devam etti.

İl Müftüsü Hüseyin Can'ın duasının ardından protokol üyeleri butona basarak temeli attı.

3 milyon 750 bin liraya mal olacak kurs binasının 1440 metrekarelik alanda zemin üzerine 3 katlı olarak inşa edileceği ve 50 yatak kapasiteli olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA