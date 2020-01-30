30.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:10

FETÖ'ye finans sağladığı iddiasıyla kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerinin yargılandığı dava karara bağlandı. Holdingin yöneticilerini örgüt üyeliğinden çeşitli oranlarda hapse mahkum eden mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

FETÖ/PDY'ye finans sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Sinan Varol, Hasan Kahveci, Ali Ayhan Çetintaş ile tarafların avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Mehmet Tezcan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldı.

Duruşmada sanıklar ve avukatları, celse arasında savcının açıkladığı esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunma yaptı.

Mahkeme başkanı, mütalaaya karşı savunmaların tamamlanmasının ardından sanıklara son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sinan Varol'un 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan şüpheden sanığın yararlanacağı gerekçesiyle beraatine hükmederek, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapse mahkum etti.

Hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan Mehmet Tezcan'ın, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gerekçesiyle beraatine hükmeden mahkeme, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 10 yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanık Ali Ayhan Çetintaş hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraatine karar veren mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna uyduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Hasan Kahveci'nin 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan hakkında dava açılmışsa da eyleminin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna uyduğunu belirten mahkeme, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, heyeti, kararla birlikte tutuklu sanıklarının tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA