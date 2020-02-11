11.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:43

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK yeni döneme başladı. Kurslar için ön kayıtlar www.kaymekonline.com adresinden yapılabiliyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sanat ve mesleki eğitim birimi KAYMEK, şehir merkezindeki kurslarının yanı sıra ilçelerdeki sosyal yaşam merkezleri ve Genç KAYMEK ile yeni döneme başladı. KAYMEk sanat ve mesleki eğitim kursları yeni dönemde 13 farklı tesiste ve 81 farklı branşta eğitim verecek. KAYMEK kursları için ön kayıtlar www.kaymekonline.com adresinden yapılabiliyor. İlçelerdeki Sosyal Yaşam Merkezleri'nde ise 15 tesiste ve 42 branşta 1869 kursiyer ya da öğrenciye kurs hizmeti veriliyor. Kursların yanı sıra Sosyal Yaşam Merkezlerinde yer alan fitness salonları, yüzme havuzu, oyun alanları ve çok amaçlı salonlar da ilçelerdeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Genç KAYMEK birimi ise 4. sınıftan mezun gruba kadar 11 tesiste 5 bin 818 öğrenci ile eğitimlerine devam ediyor. Akademik dersler, değerler eğitimi, deneme sınavları, bağlama ve gitar kursları, akıl oyunları ve futbol turnuvaları gibi etkinliklerle öğrenciler derslerin yanı sıra sosyal faaliyetlerle de destekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA