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Kaymaklı beldesinde "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi

AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel
Kaymaklı beldesinde

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde deneme amaçlı ekilen fasulye hasadı dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaymaklı Belediyesi tarafından tarla günü etkinliği düzenlendi.

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde deneme amaçlı ekilen fasulye hasadı dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaymaklı Belediyesi tarafından tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen Bitkisel Üretimi Geliştirme, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Karantina Alanlarda Kuru Fasulye Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında tohum hibe edilen çiftçi Mehmet Erdener'in tarlasında etkinlik düzenlendi.

Programda, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımın ne denli önemli olduğunun yeniden ortaya çıktığını belirtti.

Beldede dağıtımı yapılan "üstün-42" fasulye tohumundan istedikleri rekolteyi elde ettiklerini aktaran Çekiç, "Tarım bizim için hayati öneme sahip. Ülke olarak ata tohumumuza dönelim, kendi tohumlarımızı üretelim. Kuru fasulye çeşidinde 'üstün-42' adlı bir tohum üretildi. Geçen sene Tarım ve Orman Bakanlığımız yüzde 75'i hibe destekli verdiği tohum tabiri caizse diğer tohumlara fark attı. İnşallah bundan sonraki süreçte de fasulyede olduğu gibi patateste de kabakta da diğer ürünlerde de yerli tohuma dönmek zorundayız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz da dünyada artık tohumun bir silah olduğunu belirterek, "Gıda bir silah oldu. Bunların akışındaki zincir kopmalarının ülkeler arasında ne kadar büyük krizler meydana getirebileceğini pandemiyle beraber görmüş olduk. Ülkemiz kendi kendine yeterlilik anlamında hala gücünü koruyor." şeklinde konuştu.

Üstün-42'nin çok verimli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Klasik tohumlar Nevşehir'de dekar başına ortalama 250 kilogram veriyordu. Ama bu tohumumuzun Nevşehir ortalaması 400 kilogram. Verim yaklaşık iki katına çıktı. Aynı zamanda yerli, lezzetli ve pazar değeri de olan bir çeşit. Fasulye başta olmak üzere diğer bütün tohumlarda da bunun geliştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Erdener ise geçen yıl da tarlasına aynı tohumu ektiğini, verimden memnun kaldığını söyledi.

AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri
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