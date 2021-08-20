Kaymakamlığımız Koordinesinde Haftalık Tematik Denetimler Devam Ediyor (19 Mart Cuma)
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Kaymakamlığımız Koordinesinde Haftalık Tematik Denetimler Devam Ediyor (19 Mart Cuma)

Kaymakamlığımız Koordinesinde Haftalık Tematik Denetimler Devam Ediyor (19 Mart Cuma)
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamlığımız Koordinesinde Haftalık Tematik Denetimler Devam Ediyor (19 Mart Cuma)19 Mart Cuma günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile Birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi Gerçekleştirdik.

Kaymakamlığımız Koordinesinde Haftalık Tematik Denetimler Devam Ediyor (19 Mart Cuma)19 Mart Cuma günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile Birlikte İlçemiz Genelinde Yoğunlaştırılmış Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi Gerçekleştirdik. İlçemizdeki hiçbir yaşam alanının denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin denetim ekipleri marifetiyle 7/24 esasına göre denetim faaliyetleri devam edecektir. Kurallara uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, uymayarak aykırılıklarda ısrar, tekerrür ve kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlemlerin başlatılacağı konusunda uyarıyoruz. #Maske

Kaynak: Habermetre

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