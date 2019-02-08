Kaymakamı Özadalı'dan Öğrencilere Hediye
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Boğazkapı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Boğazkapı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Okulda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur tarafından karşılanan Özadalı, okulun fiziki durumu ve sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra sınıfları tek tek gezen Özadalı, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler dağıttı.
Özadalı'ya ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Topal ve Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya da eşlik etti.
Kaynak: AA