Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, vaka sayılarının her geçen gün arttığını ve en fazla pozitif vaka olan ilçe olduklarını belirterek, "Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı" dedi.

Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, koronavirüs salgınında yeni vakalar arasında bebeklerin de olduğunu belirtti. Sokaklarda, parklarda maskesiz oyun oynayan çocukların olduğunu belirten Altay, tedbirlere uyulmasını istedi.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Banka önlerinde birbirine çok yakın mesafede insanlar gördüğünü ifade eden Kaymakam, kurallara uyulmasını istedi.

"VAKA SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığını ifade eden Altay, "Artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz.

"BEBEKLER VE ÇOCUKLAR DA BİLE KORONA TESPİT EDİLİYOR"

Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleriki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım." dedi.

Kaynak: DHA