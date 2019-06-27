Kaymakam Yüksel LGS birincilerini ödüllendirdi

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Sınavda, tüm soruları doğru cevaplayan 5 öğrenci, aileleri, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile Ünal'ı ziyaret etti.

Ünal, öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, "Tam puan alarak göğsümüzü kabartan 5 öğrencimizi, ailelerini, müdür ve öğretmenlerini kutluyorum. Bu başarılarının lisede ve üniversite yıllarında da devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Aileleri de kutlayan Ünal, öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Kaynak: AA