Kaymakam Yüksel LGS birincilerini ödüllendirdi
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri altınla ödüllendirdi.
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri altınla ödüllendirdi.
Sınavda, tüm soruları doğru cevaplayan 5 öğrenci, aileleri, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile Ünal'ı ziyaret etti.
Ünal, öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, "Tam puan alarak göğsümüzü kabartan 5 öğrencimizi, ailelerini, müdür ve öğretmenlerini kutluyorum. Bu başarılarının lisede ve üniversite yıllarında da devam etmesini temenni ediyorum." dedi.
Aileleri de kutlayan Ünal, öğrencileri altınla ödüllendirdi.
Kaynak: AA
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