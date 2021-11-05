KAYMAKAM YÖNDEN, ÖĞRENCİLERE DÖNER DAĞITTI

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hürriyet İlkokulu öğrencilerine döner dağıttı.

Hürriyet İlköğretim Okulu'nda Okul Aile Birliği tarafından düzerlenen etkinliği Kaymakam İskender Yönder ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu de katıldı. Okulun bahçesine kurulan döner standında okul aile birliği üyeleri de dürümlerin hazırlanmasına yardım etti. Hazırlanan dürümler ayranlarla birlikte öğrencilere Kaymakamı İskender Yönden ile Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu dağıttı. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, ? Okulun aile birliği tarafından pandeminin yavaşlamasını fırsat bilerek, öğrencilere et döner ve yanında ayran dağıtıldı. Çocuklarımız için de güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum 'dedi.

Kaymakam Yönden daha sonra bir sınıfa geçerek öğrencilere satranç takımı hediye etti.