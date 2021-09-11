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Kaymakam Yıldırım muhtarları dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Yıldırım muhtarları dinledi

Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, muhtarlar ile istişare toplantısı düzenleyerek mahallelerin sorunlarını dinledi.

Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, muhtarlar ile istişare toplantısı düzenleyerek mahallelerin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Ali Yıldırım başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerin sorunlarını tespit etmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla muhtarların talep ve önerileri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Kaymakam Yıldırım, ilçenin sorunlarını masaya yatırmak, kurum amirleri ve muhtarlarla istişare ederek çözüme kavuşturmak amacıyla toplantı düzenlediklerini ifade ederek, vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi için çalıştıklarını söyledi. - MANİSA

Kaymakam Yıldırım muhtarları dinledi

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Haber: Kaymakam Yıldırım muhtarları dinledi - Haberler
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