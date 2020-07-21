Kaymakam Yazar'ın mahalle ziyaretleri sürüyor Balıkesir'in Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, merkez ve kırsal mahallelere yaptığı ziyaretleri sürdürerek, vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, merkez ve kırsal mahallelere yaptığı ziyaretleri sürdürerek, vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, halk odaklı hizmet anlayışı ile halkın güvenliğini, huzurunu, yaşam kalitesinin arttırılmasını ve memnuniyetini hedefleyen mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kamu hizmetlerinden daha hızlı, daha verimli ve daha etkin sunabilmek amacıyla mahalle ziyaretleri kapsamında Bandırma'ya bağlı kırsal mahalleler olan Misakça ve Şirinçavuş mahallelerini ziyaret ederek, Mahalle halkı ile bir araya gelip halk ile sohbet etti, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Sıcak bir ortamda geçen sohbet soru cevap şeklinde gerçekleşti. Sohbetin sonunda İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında bilgi vererek, halk sağlığı için çok dikkatli olunması gerektiğini temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına eksiksiz uyulması gerektiğini ifade etti. Mahalle halkı da yapılan bu ziyaretten dolayı Kaymakam Günhan Yazar'a teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA