Kaymakam Yapıcı köylüleri dinledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, hafta sonu mesaisini köy ziyaretleri yaparak geçirdi.

Kdz. Ereğli'de yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Kaymakam Mehmet Yapıcı, vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemek ve yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla köy ziyaretlerine devam ediyor.

Yapıcı, bugün ilçeye bağlı Kızılcapınar, Şamlar, Asarlı, Hacıosmanlar, Akkaya, Güllük, Esenköy, Dağlıca ve Yalnızçam köylerini ziyaret etti.

Muhtarlardan köyleri ile ilgili bilgi alan Yapıcı, köy sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. - ZONGULDAK