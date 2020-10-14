Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
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Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi

14.10.2020 10:34 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:38
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Günün ilk ziyaretine İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile başlayan Kaymakam Ürkmezer'i Sahil Güvenlik Komutanlığı girişinde İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı ve sahil güvenlik personelleri karşıladı. İdari binaların gezilmesine ardından TCSG92 numaralı gemiye geçen Ürkmezer, burada çalışmalar hakkında Yüzbaşı Avcı'dan bilgi aldı.

Alanya Kaymakamı Ürkmezer burada yaptığı açıklamada "İş Güvenliğimizin önemli bir parçası olan sahillerimizin korunmasında 24 saat esasına göre çalışan Sahil Güvenlik yurt güvenliğinde çok önemli bir görev icra etmektedir. Alanya ve Gazipaşa ilçeleri boyunca sahillerimizin güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik komutanımız ve tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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