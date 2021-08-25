Kaymakam Ünsal "Kazdağlarında soğutma çalışmaları devam ediyor"

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan ve 26 saat sonra kontrol altına alınan yangın ile ilgili olarak Kaymakam Turgay Ünsal "Şu anda soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan ve 26 saat sonra kontrol altına alınan yangın ile ilgili olarak Kaymakam Turgay Ünsal "Şu anda soğutma çalışmaları devam etmektedir."dedi.

Konuyla ilgili Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler alan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal; "Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak'ın önderliğinde ve koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğümüz, Kolluk Kuvvetlerimiz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi'nin desteğiyle aralıksız yerden ve havadan devam eden müdahale çalışmalarıyla çok şükür yangının ilerlemesi durdurularak, kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmalarında özveriyle ve fedakarca görev alan bütün personelimize, Kızılay'a ve duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Edremit'imize, Balıkesir'e geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Kaymakam Ünsal'ın ziyaretine, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, Milli Parklar Şefi Yasir Özerhan eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı