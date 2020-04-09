Kaymakam Ülkü'den Polis Haftası mesajı Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Buharkent Kaymakamı Ülkü Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı için de vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımız köklü kurumların başında gelmektedir. Tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyorum. Şehitlerimi rahmet, gazilerimizi de milletle anıyorum. Görevleri başında olan arkadaşlarımıza, emekli mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA