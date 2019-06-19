Kaymakam Üçer'den Şehit Aileleri Dayanışma Derneğine ziyaret

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Şehit Aileleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Üçer, Turhal Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bu yıl Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yıl dönümünün tüm yurtta olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan güzergahlarda da yoğun şekilde kutlandığını anlatan Üçer, "Biz de Atatürk'ün Tokat'a gelişi olan 26 Haziran gününü anmak amacıyla ilçemizdeki şehit anne ve babalarını Samsun'da Milli Mücadele konulu mekanları ziyaret ettirmek üzere geziye göndermeyi düşündük. Hem Tokat'ta hem de mücavir illerde şehit ailelerimizin görmesini arzu ettiğimiz güzel mekanlar var. Bu gezilerle amacımız hem dernek etrafında toplanan şehit ailelerinin sosyalleşmesini sağlamak hem de dernek faaliyetlerine destek vermek." dedi.

Kılıç ise ziyaretinden dolayı Üçer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA