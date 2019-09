Kaymakam Şükrü Yıldırım vatandaşları dinledi

19.09.2019 11:34

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Yıldırım, ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vatandaşın sorun ve isteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Her ayın üçüncü çarşamba günü 'Halk Günü' programı ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinliyoruz. Bu istek ve sorunlarla ilgili kurum müdürlerimiz notlar alıyor ve yapılabilecek çalışmalar üzerinde istişarede bulunuyoruz. Bundan sonra gerçekleştireceğimiz her toplantıda da bir önceki toplantıda alınan taleplerle ilgili bilgilendirmede bulunacağız. Vatandaşlarımızın istek ve sorunları bizim için büyük önem taşıyor ve her talep üzerinde büyük hassasiyetle duruyoruz." dedi.

Toplantıya, kamu kurum müdürlerinin yanı sıra muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

