Kaymakam Solak futbolcularla bir araya geldi
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Kaymakam Solak futbolcularla bir araya geldi

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.

11.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:30
Kaymakam Solak futbolcularla bir araya geldi

'ın Kaymakamı , Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.


Öğretmenevindeki programda konuşan Kaymakam Asım Solak, Başkale Gençlik Spor'un liginde başarılı olması için ellerinden gelen her türlü fedakarlığı ve desteği vereceklerini belirtti. Solak, Başkale Gençlik Spor yönetimini ve futbolcularını tebrik ederek Başkale'deki bu gençliğe ellerinden ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.


Programa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir de katıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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