Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem ile beraber güvenlik noktalarını gezerek incelemelerde bulundu.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem ile beraber güvenlik noktalarını gezerek incelemelerde bulundu.

Yemişli Jandarma Karakolu ve Karakaş tepe üst bölgesi ile başlayan ziyaret ilçe emniyet amirliği ile devam etti. Kaymakam Server Sinanoğlu, görev başındaki Jandarma personeli ile kısa bir süre sohbet gerçekleştirdi ve yeni yıllarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. Ardından Karakaş Tepe Üs Bölgesi ve Gercüş İlçe Merkezi Polis noktasında görev yapan Jandarma ve Emniyet personeline ziyarette bulunan Kaymakam Server Sinanoğlu güvenlik güçlerine tatlı ve çikolata ikram edip yeni yıllarını kutladı. Kısa süre sohbet eden Kaymakam Sinanoğlu, "Vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına yılbaşı gecesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere görev yapan güvenlik güçlerimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Sinanoğlu Güvenlik güçlerimiz Gercüş'ün güvenliği için kesintisiz bir şekilde görevlerinin başında olduğunu ve yeni yıllarını kutlarım" dedi - BATMAN

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

Kaymakam Sinanoğlu, güvenlik noktalarında inceleme yaptı

Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

 Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

 Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı

Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title