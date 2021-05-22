Kaymakam Salih Sak: "Devletimiz her zaman köylümüzün yanında"
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Kaymakam Salih Sak: "Devletimiz her zaman köylümüzün yanında"

Kaymakam Salih Sak: 'Devletimiz her zaman köylümüzün yanında'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt ile birlikte İlçeye bağlı Hamurköy'de incelemelerde bulundu.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt ile birlikte İlçeye bağlı Hamurköy'de incelemelerde bulundu.

Kaymakam Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde İhtiyaç sahibi bir ailenin evinin onarımı ve köy konağı yapmak için yer tespit çalışmaları yaptık. Ayrıca Hamurköy için taşkın koruma çalışması yapmayı planlıyoruz. Bu alanda da incelemelerde bulunduk. Köy muhtarı ve vatandaşlarımızla kısa süreli sohbet ederek, köyümüzle alakalı yapılacak diğer çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Devletimiz yapılacak yatırımlar için her zaman köylümüzün yanında" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaymakam Salih Sak: 'Devletimiz her zaman köylümüzün yanında'
Kaymakam Salih Sak: 'Devletimiz her zaman köylümüzün yanında'
Kaymakam Salih Sak: 'Devletimiz her zaman köylümüzün yanında'
Kaymakam Salih Sak: 'Devletimiz her zaman köylümüzün yanında'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Salih Sak: "Devletimiz her zaman köylümüzün yanında" - Haberler
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