Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi
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Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi

Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köy yollarında devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köy yollarında devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Köy ziyaretlerine devam eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin Akseki Köyü'nü ziyaret etti. Asfalt çalışmalarını gözlemleyen Pişkin, yetkililerden bilgi aldı. Deniz Pişkin, "Kaymakamlığımızın 2021 KÖYDES çalışma programına aldığımız ve yapılan protokol kapsamında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek ikinci kat sathi kaplama çalışmalarımıza başladık. Bugün ilk olarak Akseki Köyümüzde 3 kilometre ikinci kat asfalt çalışmamızı bitirdik" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi
Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi
Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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