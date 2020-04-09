Kaymakam Öner, Seyahat İzin Kurulu çalışmalarını inceledi Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Seyahat İzin Kurulu çalışmalarını inceledi.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Seyahat İzin Kurulu çalışmalarını inceledi. Kaymakam Öner'e, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik de eşlik etti.

İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Şehirler Arası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Genelgesiyle birlikte şehirler arası toplu ulaşımın izne tabi olarak sınırlandırılmasına müteakiben Burhaniye Kaymakamlığınca oluşturulan "Seyahat İzin Kurulu" çalışmalarını sürdürüyor. Kurulu ziyaret eden Öner, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mazereti sebebiyle yolculuk yapmasına müsaade edilen vatandaşların araç içlerinde de sosyal mesafe ve hijyen kurallarını unutmaması gerektiğini önemle hatırlatan Kaymakam Öner, "İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla bir takım tedbirler aldık. Tüm vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sosyal izolasyonu bozmamasını hedefliyoruz. Alınan tedbirler doğrultusunda yalnızca mücbir sebeplerle ve genelgede sayılı istisnalara dahil vatandaşlarımıza belgelerini ibraz etmek şartıyla izin belgeleri düzenlemesi adına seyahat izin kurulu oluşturduk. Vatandaşlarımızı zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmamaya davet ediyorum. Aldığımız tüm tedbirlerle birey ve toplum sağlığını korumaya çalışıyoruz. Bu nedenle "Evde Kal Türkiye, Evde Kal Burhaniye diyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA