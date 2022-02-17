Kaymakam Nasır köy ziyaretlerini sürdürüyor

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, kurum amirleriyle birlikte köy ziyaretlerine devam ediyor.

Nasır, beraberindeki kurum amirleriyle ziyaret ettikleri köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinliyor.

Nasır, çetin geçen kış aylarında kırsaldaki vatandaşların yaşadıkları zorlukları ve sorunları kendilerinden dinlemek için köy ziyaretleri yaptıklarını belirtti.

Köy sakinleri, Nasır'a ziyareti ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.