BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
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BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Amasra Kaymakamlığı koltuğuna oturan down sendromlu İrem Serdar, arkadaşları için top istedi.

BARTIN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Amasra Kaymakamlığı koltuğuna oturan down sendromlu İrem Serdar, arkadaşları için top istedi.

Amasra Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Özel Eğitim 8'inci sınıf öğrencisi İrem Serdar (15), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol'un yerine temsili olarak oturdu. Kaymakam Gürbüzerol'u ziyaretine çiçekle gelen İrem Serdar, makama oturduğu anda ilk isteği şeker oldu. İrem Serdar'a çikolata ikram edildi. İrem Serdar, şiir okuduktan sonra Kaymakam Gürbüzerol'dan sınıftaki arkadaşları için top isteğinde bulundu. Gürbüzerol top alınması için talimat verdi.

BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ
BARTIN İREM KAYMAKAM OLUNCA ARKADAŞLARI İÇİN TOP İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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