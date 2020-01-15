Kaymakam Köleoğlu Korucu üs bölgesini ziyaret etti

15.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:55

Bitlis Hizanda Kaymakam Mustafa Köleoğlu Panor Dağında görev yapan korucuları ziyaret etti.



Hizanda Kaymakam Mustafa Köleoğlu Panor Dağında görev yapan korucuları ziyaret etti. Korucularla bir süre sohbet eden Kaymakam "Sizler burada ilçemizi Tatvan'a ve Bitlis'e bağlayan yolda vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak adına yol güvenliği için nöbet tutuyorsunuz. Güvenlik görevinizin yanında özellikle kış mevsiminde yolda kalan vatandaşlarımıza da yardımcı olarak devletimizin şefkat elini hissettirmeyi ihmal etmeyiniz. Allah yardımcınız olsun" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA