Kaymakam Kılıç'tan Akörensöküler köyünde inceleme

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, ilçeye bağlı Akörensöküler köyünde incelemede bulundu.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, ilçeye bağlı Akörensöküler köyünde incelemede bulundu.

Kılıç, Özel İdare ve KÖYDES yatırım programı kapsamında yapılan sıcak asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Kılıç, gazetecilere, vatandaşların daha kaliteli hizmet alması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Köyleri sık sık ziyaret edip çalışmaları yerinde takip ettiklerini dile getiren Kılıç, "Başta muhtarlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını yerinde tespit ederek anında müdahale etme fırsatı buluyoruz. Bu sayede çözülemeyecek gibi görünen problemlerin kısa vadede çözüme ulaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Genel Meclisi Üyesi Atnen Aydoğan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Atila Duman da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman