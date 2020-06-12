Kaymakam Kaya, LGS'ye girecek öğrencilere moral verdi
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Kaymakam Kaya, LGS'ye girecek öğrencilere moral verdi

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Kaya, LGS'ye girecek öğrencilere moral verdi
12.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:17

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilerle bir araya geldi.

İlçede sınava girecek öğrencilerle Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda bir araya gelen Kaya, 20 Haziran'da yapılacak sınavda öğrencilere başarılar dileyerek, moral verdi.

Öğrencilerden sınavda heyecanlanmamalarını isteyen Kaya, "Heyecanın yokluğu da fazlası da kişiye zarar verir. Başarıya gidecek motivasyonu sağlamak adına orta düzey heyecanla çalışmak ve sonucu ne olursa olsun asla pes etmemek gerekir. Kişinin yaptığı mesleğin adı ne olursa olsun, önemli olan mutlu olacağı bir meslek ile uğraşmasıdır. Kişinin meslek sahibi olmadan önce ahlak sahibi olması gerekir." dedi.

Öğrencilerle sohbet eden Kaya, mesleklerle ilgili sorularını da cevapladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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