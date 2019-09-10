Kaymakam Karaosmanoğlu, öğrencileri ziyaret etti

10.09.2019 15:08

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti.



Eğitim haftası etkinlikleri kapsamında ilçede bulunan Hasan Şakar İlkokulu'nu ziyaret eden Karaosmaoğlu, tüm eğitim camiasına yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Birinci sınıfa başlayan öğrencilerle sohbet eden Karaosmanoğlu, okula alışma süresinde sınıflarda çocuklarının yanında olan annelerle de bir süre konuştu.

Karaosmanoğlu, güzel ve başarılı bir eğitim yılı olması temennisinde bulunarak, özellikle sınavlarda başarılı olunması için el birliğiyle gayret edilmesini istedi.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Güney ve kurum amirleri de eşlik etti.

Kaynak: AA