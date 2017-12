Kaymakam Karal'dan Kıbrıs Gazisine Ziyaret

Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Kıbrıs gazisi Alaattin Tepe'yi evinde ziyaret etti.



Turgutlu Mahallesi'nde oturan Kıbrıs gazisi Tepe'yi ziyaret eden Karal, ailenin sıkıntı ve taleplerini dinledi.



Kaymakam Karal, gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Amcamız sevgi dolu oluşu, o güler yüzlülüğüyle bizleri çok memnun etti. Şehit ve gazilerimiz sayesinde bu vatan topraklarında rahatça yaşıyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Her zaman yanlarında olmaya hazırız. Gazilerimize Allah'tan sıhhat ve uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.



Tepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletimizin her an yanımızda olduğunu görmek bizlere güç veriyor." dedi.



Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Burak Baş ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Elif Özgür de hazır bulundu.