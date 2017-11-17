Kaymakam Karabektaş'ın Mahalle Ziyaretleri

Her ay düzenli olarak mahalle ziyaretleri yapan Keles Kaymakamı Serhat Karabektaş, Harmancık Demirci Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi.



Mahalledeki Abdullah Akça İlköğretim Okulunda incelemelerde bulunan Karabektaş, okulun eksikleri hakkında bilgi alıp, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Daha sonra kahvehaneye uğrayan Karabektaş, vatandaşların sorunlarını dinledi.