Kaymakam Halim: "Muhtarlar toplumun öncüleridir"

17.10.2019 09:42

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 119 muhtarın katılımıyla 'Birlik Meclis Toplantısı' yapıldı. Toplantıya, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, İbrahim Karataş, Ahmet Şimşek, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan ve Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin katıldı.



Toplantıda gelir ve gider bütçeleri, Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği, Birlik tüzüğünün maddeleri üzerinde açıklamalar yapıldı.



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe merkezi, belde ve köylerdeki ortak konulardan, trafik ve sağlık üzerine istatistiki bilgiler ve uyarıları hatırlattı. Kaymakam Halim, "Muhtarlar topluma öncülük eden, görev yaptıkları köy ve mahalleye örnek davranışlar sergileyen kişilerdir. Bir muhtarın iki yönü vardır, birincisi halkın seçtiği bir yerel yönetici, halkın taleplerini beklentilerini idari makamlara ulaştıran kişi. İkinci yönü ise, Devlet ve Hükümet politikalarını görev yaptığı mahalle ve köyde uygulayan kişi. Muhtarlarımızın bu iki yönde çalışma gayreti içinde olmalarını bekliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA