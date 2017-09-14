Kaymakam Gültekin Köyleri Gezdi

Reşadiye Kaymakamı İbrahim Gültekin Büşürüm, Çevrecik ve Saraykışla köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Kaymakam Gültekin, İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Yılmaz ile birlikte Büşürüm, Çevrecik ve Saraykışla köylerini birbirine bağlayan ve KÖYDES ödeneği ile yapılan yol hakkında İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Yılmaz'dan bilgi alarak, eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesini istedi.



Buradaki incelemelerin ardından Saraykışla köyüne geçen Kaymakam Gültekin, yeni yapılan cemevini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. - TOKAT