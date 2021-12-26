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Kaymakam Düzgün'den köy ziyaretleri

Kaymakam Düzgün'den köy ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, köy ziyaretleri kapsamında Arızlı ve Kılıçkaya'lı köy sakinleri ile bir araya geldi.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, köy ziyaretleri kapsamında Arızlı ve Kılıçkaya'lı köy sakinleri ile bir araya geldi.

Kaymakam Düzgün'e köy ziyareti esnasında, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyeleri Gültekin Özdemir ve Ali Altan eşlik etti. Kaymakam Düzgün, Arızlı ve Kılınçkaya muhtarları ve köy sakinleri ile köy meydanında çay tadında bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda devam eden ziyaret hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Düzgün'den köy ziyaretleri

Kaymakam Düzgün'den köy ziyaretleri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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