Kaymakam Duru, "Güzel günler için evde kalmaya devam edelim"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Duru, "Güzel günler için evde kalmaya devam edelim"

Kaymakam Duru,
06.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:36

Develi Kaymakamı Murat Duru, ilçe girişindeki jandarma ve polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, ilçe girişindeki jandarma ve polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kaymakam Duru, uygulamada sürücülere de uyarılarda bulunarak, "Trafik kuralları aklımızda olmakla birlikte gelecek güzel günler için evde kalmaya devam edelim" dedi.

2-8 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Develi ilçe girişinde bulunan jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakam Murat Duru, "T.C. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 2-8 Mayıs tarihleri kutladığımız trafik haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve emniyet ortak uygulama noktasında görev yapan polisimiz ve jandarmamızla beraber bir süre sürücülerine trafik kurallarına harfiyen uyarak yolculuk yapmaları uyarasında bulunduk. Sürücülere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunduk" dedi.

Uygulamada sürücülere maske dağıtımında da bulunan Kaymakam Duru, "Kazasız belasız yolculuk yapabilmemiz için özveriyle uygulama noktamızda görev yapan polisi ve jandarmaya teşekkür edip kolaylık diledi. Trafik kuralları aklımızda olmakla birlikte gelecek güzel günler için evde kalmaya devam edelim. Bu vesile ile Develi'mizin güzel insanları hemşerilerimin, kardeşlerimin ve dostlarımın trafik haftasını kutluyorum." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Haberler
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haberler
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Haberler
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan 'aracı hayvan' bulunamayabilir
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan "aracı hayvan" bulunamayabilir
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kaymakam Duru, "Güzel günler için evde kalmaya devam edelim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 10:59:56. #1.15#
title