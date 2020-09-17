Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı

Manisa'nın Kula Kaymakamı Kemal Duru, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetimlere katıldı.

Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı
17.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:10

Manisa'nın Kula Kaymakamı Kemal Duru, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetimlere katıldı. Kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla birlikte eline, "Sağlık için hepimiz için" yazılı döviz alan Kaymakam Duru, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü en geniş kapsamlı korona virüs denetimi çerçevesinde, Kula'da da denetimler gerçekleştirildi. Ülke genelinde 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yapılan denetimde, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve sivil toplum kuruluşu başkanları, üzerinde kontrollü sosyal hayat ile ilgili kuralların ve uyarıların yer aldığı dövizlerle denetime katıldı. Denetim boyunca elindeki döviz ile esnaf ve vatandaşları uyaran Kaymakam Duru, kurallara uyanlara da teşekkür etti.

Kaymakam Kemal Duru'ya denetimde, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Mehmet Yavuz, sivil toplum kuruluş başkanları eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Süleyman Soylu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Demet Akalın Aytaç Ağırlar
Spor Falcao Sörloth Tamer Tuna Adem Büyük Burak Yılmaz
Daha Fazla Erkek Çocuk Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 18:10:40. #1.15#
title