Kaymakam Duru'dan 'Efsane muhtar'a ziyaret
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Kaymakam Duru'dan 'Efsane muhtar'a ziyaret

23.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:03
Kaymakam Duru'dan 'Efsane muhtar'a ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru 25 yıl Aşık Seyrani Mahallesi muhtarlığını yapmış olan Hacıahmet Haşimoğlu'nu ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru 25 yıl Aşık Seyrani Mahallesi muhtarlığını yapmış olan Hacıahmet Haşimoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Murat Duru açıklamasında; "25 yıl Aşık Seyrani Mahallemizin muhtarlığını yapmış Develimizin sembol isimlerinden Hacıahmet Haşimoğlu geçtiğimiz aylarda ağır bir ameliyat olmuştu. Ameliyat sürecini telefonla takip ettiğimiz 'efsane muhtarımıza' tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve moral seviyesin yükseltmek amacıyla bugün evinde maske ve mesafe kurallarına uyarak ziyaret ettim. Kısa ziyaretimizde kendisinin sağlığının iyi olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Daha sonra fahri muhtarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu ve hayırlı ömürler diledik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:04:55. #1.14#
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