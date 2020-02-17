Kaymakam Dündar halk kütüphanesini ziyaret etti

17.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:23

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, halk kütüphanesini ziyaret ederek buradaki öğrencilerle sohbet etti.



Kaymakam Dündar, ilçe halk kütüphanesini ziyaret edip burada ders çalışmaya gelen öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip isteklerini dinleyen Kaymakam Dündar, "Kütüphaneler bizim geçmişimizi gösteren aynalar gibidir. Buraları sık sık ziyaret edip bu bilgilerden faydalanmak gerekir. Burada öğrencilerin bu kütüphanemizden faydalanıp çalıştıklarını görmek çok güzel bir duygu. Okuyan neslimizin her zaman yanında olacağız" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA