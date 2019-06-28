Kaymakam Doğan pazar esnafıyla buluştu

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, ilçedeki pazar yerini ziyaret etti.

Kaymakam Doğan, kendisine eşlik eden İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Şen ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Özer Şirin'le birlikte, pazar yerini gezerek alanda tezgah açan esnafla bir araya geldi.

Doğan, sohbet ettiği pazar esnafına "hayırlı işler" dileğinde bulunurken, taleplerini dinledi.

Esnaflar, Kaymakam Doğan'a kendilerine gösterdiği ilgiden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA