Kaymakam Deniz Pişkin'den jandarma binasında inceleme
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Kaymakam Deniz Pişkin'den jandarma binasında inceleme

21.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:25
Kaymakam Deniz Pişkin'den jandarma binasında inceleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede inşaat çalışmaları devam eden İlçe Jandarma Komutanlığının hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede inşaat çalışmaları devam eden İlçe Jandarma Komutanlığının hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Tosya İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasında ihaleyi alan firmaya geçtiğimiz Eylül ayında yer teslimi yapılarak, çalışmalar başlatıldı. 550 takvim günü inşaat süresi olan jandarma binası hızla yükselirken inşaatın son durumunu görmek ve çalışmaları incelemek amacıyla Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası inşaatını ziyaret etti.

İnşaat alanını gezerek son durum hakkında bilgi alan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, incelemenin ardından açıklamalarda bulunarak, "İlçe Jandarma Komutanlığımızın yapımı devam etmekte olan yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak yüklenici firma müteahhidinden yapım çalışmaları hakkında bilgi aldık" diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası inşaatı incelemesinde Kaymakam Deniz Pişkin'e AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Corcor ve İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Mehmet Akgül eşlik etti. - KASTAMONU

Kaymakam Deniz Pişkin'den jandarma binasında inceleme
Kaymakam Deniz Pişkin'den jandarma binasında inceleme
Kaymakam Deniz Pişkin'den jandarma binasında inceleme
Kaymakam Deniz Pişkin'den jandarma binasında inceleme
Kaymakam Deniz Pişkin'den jandarma binasında inceleme
Kaymakam Deniz Pişkin'den jandarma binasında inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:39:06. #1.14#
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