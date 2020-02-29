Kaymakam Çelik'ten İdlip şehitleri için taziye mesajı

29.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:18

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çelik mesajında, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA