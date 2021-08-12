Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
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Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.

Çelik, Müftülük salonunda gerçekleştirilen toplantıda, her köye eşit hizmeti sunmak istediklerini belirtti.

"Köylerimize uzun yıllar önce yapılan ve ömrünü tamamlayan altyapıları yenilemeye başladık." diyen Çelik, "Altyapı olmadan üstyapıya yaptığımız her yatırım bir müddet sonra kullanılamaz hale geliyor. Önceliğimiz önce altyapı daha sonra üstyapıyı tamamlamak. Bütçemizin yettiği kadarı ile tüm köylerimize eşit ve kalıcı hizmet sunmak istiyoruz." dedi.

Toplantıya kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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