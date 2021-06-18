Kaymakam Çelik, köylerde incelemede bulundu
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Kaymakam Çelik, köylerde incelemede bulundu

Kaymakam Çelik, köylerde incelemede bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, köy denetimleri ve ziyaretleri kapsamında Yaylacık, Mustafabey, Gökdere, Yamanlar ve Hacıbayram köylerini ziyaret etti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, köy denetimleri ve ziyaretleri kapsamında Yaylacık, Mustafabey, Gökdere, Yamanlar ve Hacıbayram köylerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve köy halkı tarafından karşılanan Kaymakam Musa Kazım Çelik, köy muhtarlarından köydeki mevcut durumla ilgili bilgi alarak, vatandaşın şikayet ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhlis Pakkan eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, köylerde incelemede bulundu
Kaymakam Çelik, köylerde incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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