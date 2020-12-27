Kaymakam Çelik, jandarma ve emniyete ziyarette bulundu
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Kaymakam Çelik, jandarma ve emniyete ziyarette bulundu

27.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:07
Kaymakam Çelik, jandarma ve emniyete ziyarette bulundu

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam Musa Kazım Çelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Gazi Gökbudak ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Doğu Dilan Hazar ilçenin genel asayiş durumu ve hizmet binaları hakkında bilgi verdiler.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, kolluk personeline görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, jandarma ve emniyete ziyarette bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:06:37. #1.14#
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